Ben Affleck | un' esperta legge il linguaggio del corpo dei Bennifer sul red carpet | ecco cosa è accaduto

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 11 maggio 2023) Un'ha letto ildeldi Bene Jennifer Lopez: secondo quanto riferito ihanno litigato sul reddi The Mother, per poi riappacificarsi in fretta. Ihanno litigato sul reddi The Mother ieri sera: secondo un'didelJennifer Lopez e Benhanno manifestato "intenso disaccordo e pensiero non allineato" durante la loro ultima apparizione sul tappeto rosso, in occasione della premiere di Los Angeles dell'ultimo film della Lopez, The Mother. Non è la prima volta che la coppia hollywoodiana appare tesa e litiga a un evento pubblico: le star sono state viste mentre litigavano sul red ...