Bello e bravo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Modello, musicista e anche artista. Joaquin Morodo Garcia ce le ha tutte. Ora sbarca a Milano con il progetto espositivo Vitriol, fino al 4 giugno alla Hub/Art, galleria dedicata alla promozione dell’arte contemporanea . Classe 1984, nato a Madrid in una famiglia di umanisti, politici, artisti e sociologi, da oltre vent’anni collabora con il mondo della moda e del lusso, da Gucci, Etro, Dolce Gabbana, Bally, Giorgio Armani, a Loro Piana, Larusmiani, Belstaff, Ferrari, Lamborghini, Este? Lauder, Cucinelli. Dopo aver messo da parte le passerelle ha deciso di darsi all’arte. È il frontman, lead singer e co-produttore di The Glaze Friendz, band pop rock con influenze punk, indie, hip hop, orchestrale e trap. Per questa nuova mostra l’artista spagnolo presenta una serie di dipinti materici in tecnica mista di vario formato e un’opera digitale con una animazione ...