Bel colpo! Johnny Depp dirige Riccardo Scamarcio e Al Pacino nel biopic su Modigliani

Leggi su amica

(Di giovedì 11 maggio 2023) Quando chiama… L’attore torna dietro la macchina da presa per un film su. E ha voluto con sée Al. Ecco i dettagli (foto Ansa, LaPresse, Ap) Che colpo,! Alla vigilia del suo trionfale ritorno nelle braccia amorevoli del cinema,fa sapere di esserci. Per restare. In attesa di vederlo sfilare sul red carpet del 16 maggio con il suo film, Jeanne du Barry, che inaugura il Festival di Cannes 2023, l’attore annuncia che torna dietro la macchina da presa. Con un cast eccezionale. Due giorni nella vita del grande artista italiano Amedeo. Interpretato da. Questo il nuovo progetto del divo ...