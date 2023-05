Beautiful | anticipazioni 12 maggio | Deacon prega Brooke di mettersi con lui Ma Hope prega Ridge

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 11 maggio 2023)12: ancora, Taylor…E soprattuttonella prossima puntata! Vedremo anche…che però non parteggerà per suo padre! Ecco i particolari!: “Dimenticae mettiti con me!”., però…è andato a trovare, abbandonata dae in questa puntata…vedremo che tornerà alla carica con lei! La esorterà a voltare pagina e a ricominciare una vita insieme a lui, che la ama sul serio! Tuttavia, vedendo quanto sta male sua madre, insisterà col patrigno perché la perdoni. Questa volta il Forrester cosa le dirà?ha dei dubbi ...