Aumentano in "modo significativo" ledi inflazione nell'eurozona a marzo. E' quanto emerge dal sondaggio dellasecondo cui nei prossimi 12 mesi lesono per un'inflazione in rialzo al 5% dal 4,6% del sondaggio di febbraio.in aumento anche in un arco di tre anni, al 2,9% dal 2,4% del ...Per quanto riguarda ledi crescita economica per i prossimi 12 mesi, si registra una lieve diminuzione al - 1,0%, dal - 0,9% di febbraio. In linea con questeinferiori per la ...E' quanto emerge dal sondaggio dellasecondo cui nei prossimi 12 mesi lesono per un'inflazione in rialzo al 5% dal 4,6% del sondaggio di febbraio.in aumento anche in un ...

Bce: aspettative di inflazione salgono in modo significativo Il Sole 24 ORE

