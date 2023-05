Bayern Monaco-Schalke 04 sabato 13 maggio 2023 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 11 maggio 2023) Per la prima volta in un decennio ildeve ancora guadagnarsi lo schale a tre giornate dalla fine: un punto separa i bavaresi dal Borussia Dortmund e la gara odierna contro lo04 vede Kimmich e compagni impegnati contro una squadra alla disperata ricerca di punti salvezza. La vittoria di Brema è stata poco più di un’ordinaria amministrazione, con i InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Intervistato da SportBild , Oliver Kahn , ad del, ha parlato così della situazione di Thomas Muller e sulle voci del probabile addio della bandiera bavarese a causa del poco spazio trovato. La precisazione di Kahn è stata categorica: '...Poi, Borussia Dortmund, Benfica, Porto e altri match di campionati europei importanti - c'era pure il Genoa in Serie B - che hanno regalato una doppia scommessa vincente. Quindi, con ...Stagione molto complicata in casaquella che sta per terminare. La formazione bavarese ha dovuto fare i conti con un'annata che potrebbe portare "solo" la vittoria della Bundesliga, per altro molto "sudata" rispetto agli ...

Osimhen al Bayern Monaco La risposta di Kahn… ItaSportPress

Weiter geht es mit der Konzertreihe zum 50-jährigen Jubiläum der Wasserburger Rathaus-Konzerte: Nach dem Auftakt mit den virtuosen Bad Reichenhaller Philharmonikern sowie dem Klaviertrio Wong-Richards ...Perché Perché nella tv ufficiale rossonera si esultò quando l'Inter pescò Bayern Monaco e Barcellona, dunque un gruppo eliminatorio complicato. E pensare che appena tre settimane fa fu montato un ...