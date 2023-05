Bayern Monaco | Kahn su Muller | 'Non lascerà il club Gli farò cambiare idea'

Poi, Borussia Dortmund, Benfica, Porto e altri match di campionati europei importanti - c'era pure il Genoa in Serie B - che hanno regalato una doppia scommessa vincente. Quindi, con ...Stagione molto complicata in casaquella che sta per terminare. La formazione bavarese ha dovuto fare i conti con un'annata che potrebbe portare "solo" la vittoria della Bundesliga, per altro molto "sudata" rispetto agli ...Tra queste esperienze, ad esempio, spicca la "Fly with the team", già sperimentata da alcuni tifosi di Inter e Nazionale in occasione delle trasferte con ile con l'Austria. Qualche ...

Osimhen al Bayern Monaco La risposta di Kahn… ItaSportPress

Weiter geht es mit der Konzertreihe zum 50-jährigen Jubiläum der Wasserburger Rathaus-Konzerte: Nach dem Auftakt mit den virtuosen Bad Reichenhaller Philharmonikern sowie dem Klaviertrio Wong-Richards ...A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Bruno Galvan, giornalista CN24: "Ad una settimana dallo scudetto matematico, dire che il progetto Napoli è smantellato è incau ...