Bayer Leverkusen-Roma | quando si gioca il ritorno della semifinale di Europa League? Calendario | programma | orario | tv e streaming

(Di giovedì 11 maggio 2023) Dopo la partita di andata che ci sarà stasera, alle ore 21.00, allo Stadio “Olimpico” di, trascorrerà solo una settimana per ilditra i giallorossi di Mourinho e i tedeschi guidati da Xabi Alonso. L’appuntamento infatti sarà per il 18 maggio, sempre alle ore 21.00, per il secondo atto che si terrà presso la “BayArena” di. In questa settimana che intercorrerà tra le due sfide Mourinho spera di recuperare Smalling e aggiustare una difesa che ha visto perdere i pezzi uno alla volta, Wijnaldum, per dare quella personalità al centrocampo che manca senza l’olandese e soprattutto riportare al 100% Dybala, che può essere, come nella sfida contro il Feyenoord, l’uomo decisivo del match. La partita...

Nell'andata della semifinale di Europa League, la Roma riceve ilall'Olimpico. Dopo la sconfitta contro l'Inter in campionato, ...Comunque, Roma -sarà un altro pienone proprio quando all'Olimpico viene detto 'prego si faccia da parte che un giorno ci sarà Pietralata'. Che sarà riempito ancora più facilmente, ...La squadra di José Mourinho prova a lasciarsi alle spalle il momento negativo in campionato, e questa sera alle 21 affronterà ilnella partita valida per l'andata delle semifinali di ...

Roma-Bayer Leverkusen: TV8, Sky o Dazn Dove vederla in tv e in streaming La Gazzetta dello Sport

Roma nun fa la stupida - Leggo - Tutto in una notte, anzi due. Inizia alle 21 il primo tempo della partita dell'anno per la Roma di M... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Roma, R ...Roma favorita per la vittoria, seppur di poco, tanti gol e Abraham a segno. Sono questi i pronostici dei bookmakers per la sfida di andata della semifinale di Europa League che questa sera, all'Olimpi ...