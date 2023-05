‘Batistuta | l’ultimo centravanti’ | ritratto di un eroe viola e di una città che sa amare fino in fondo Nonostante le lacrime per un gol subito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Quella sera del 26 novembre 2000 non volevo vedere la partita in tv. Avevo cinque anni e non sopportavo che il mio idolo vestisse un’altra maglia diversa da quella. “Bati” per me era “Bati”. Avevo i suoi poster accanto al letto, ogni volta che mi capitava un pallone tra i piedi mi immaginavo con la lunga criniera, la magliae la mitraglia dopo aver insaccato il pallone in porta. Avevo iniziato a tifare Fiorentina, con molta incoscienza, grazie a lui e alla sua esultanza. Così il 26 novembre 2000 decisi di non guardare Roma-Fiorentina. Era la prima partita di Gabriel Omar Batistuta da avversario dei. Spensi la luce della mia cameretta, andai a letto. Non volevo saperne niente. Alla fine, molti anni dopo, ho un solo ricordo ben impresso di quella sera. Mio padre che entra in camera come a volermi comunicare ...