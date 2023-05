Basket | Serie A | accordo pluriennale tra Neven Spahija e la Reyer Venezia

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il matrimonio tra lacontinuerà. A quarantott’ore dall’inizio dei play off diA 2023 la squadra diveneta ha comunicato di aver raggiunto unil coach croato subentrato a febbraio, dunque a stagione in corso, per sostituire Walter De Raffaele. Un ottimo feeling quello creatosi tra l’allenatore, la società e la squadra, come confermato da Federico Casarin, Presidente della: “In questi mesi – ha detto Casarin nelle parole raccolte da ANSA – ci siamo conosciuti ed apprezzati ed ora abbiamo il desiderio reciproco di continuare ciò che è iniziato a febbraio. Siamo convinti che questo rapporto porterà reciproche soddisfazioni perché con il coach condividiamo le idee, i ...

A differenza degli altri anni, però, l'appendice più bella e intensa delsarà particolarmente breve per i biancorossi , che si giocheranno l'accesso alla prossimaB Nazionale in una sola ...... il playmaker della Openjobmetis è stato infatti eletto MVP (ovvero miglior giocatore) dellaA di2022 - 23. Il verdetto è stato comunicato da Legabasket che nella giornata di oggi sta ......e con soltanto 6 elementi a referto, di cui una giovanissima 2008 Marchisio Zoe, giocano una partita intensa, contro un avversario che durante l'anno gioca in 3 campionati (U17 Femm, U19 Femm e...

Basket, Serie A: Trieste, non ci sta. La società pensa a un ricorso per evitare la retrocessione OA Sport

L’AQUILA – “Stiamo vivendo un’emozione grandissima, che ritengo sia meritata per un gruppo di ragazzi che da fine agosto sta lavorando per questo obiettivo e per regalare alla città e ai tantissimi ch ...Marco Belinelli della Virtus Segafredo Bologna è il miglior italiano della serie A 2022/2023. Il numero 3 delle V Nere ha conquistato il premio "Best ITA Fastweb" della stagione, superando gli avversa ...