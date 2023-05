Basket | Pozzecco | “Vogliamo andare al Mondiale e stupire tutti”

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 maggio 2023) “Girone del? Abbiamo avuto un po’ di fortuna. Faccio la parte dell’allenatore serio: la Repubblica Dominicana ha eliminato l’Argentina, vicecampione del mondo. Il mondo è cambiato, non ci sono più le squadre materasso, tutte riescono a mettere in campo squadre competitive. Sarebbe stupido dichiarare che è un girone diffiicle, non lo è. Non ci è andata male, ma è anche vero che l’Italia nel calcio ha perso con la Corea. Mi fido dei miei giocatori”. Queste le dichiarazioni del coach della nazionale italiana diGianmarcoa margine dell’evento “Il Foglio a San Siro”. Poi su Parigi 2024: “O ci qualifichiamo grazie al, sennò c’è il pre olimpico. A me piace la pallacanestro, come ai ragazzi. Odio il mondo di oggi in cuihanno degli obiettivi. Se non hai un obiettivo ...