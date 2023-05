Basket femminile | Italia | le 16 convocate per il raduno verso gli Europei Zandalasini il faro

Leggi su oasport

Ridotto ulteriormente il gruppo delle giocatrici che si candidano per un posto aglifemminili che partono il prossimo 15 giugno tra Tel Aviv e Lubiana. Coach Lino Lardo ha diramato le 16 convocazioni per ilche parte da Roma, proseguirà lungo tutta la preparazione e culminerà nella rassegna continentale. Di seguito i nomi delle 16 che si giocheranno le 12 maglie per l'edizione 2023: 0 Jasmine Keys2 Matilde Villa3 Nicole Romeo4 Martina Bestagno8 Costanza Verona9 Cecilia11 Francesca Pan12 Valeria Trucco13 Lorela Cubaj14 Sara Madera18 Mariella Santucci19 Martina Fassina21 Silvia Pastrello22 Olbis Andrè23 Laura Spreafico Rispetto alla long list di 24 rilasciata lo scorso 5 maggio, non giocheranno la ...