Basilea-Fiorentina | quando si gioca il ritorno della semifinale di Conference League? Calendario | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023) Sarà il Sankt Jakob-Park diil teatrodiditra lae i padroni di casa. L’appuntamento è per giovedì 18 maggio alle 21.00: la partita sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky, ma i palinsesti ufficiali sono ancora da comunicare. Le due squadre si sono già affrontate in competizioni ufficiali UEFA in un’unica occasione, nella fase a gironi dell’Europa2015-16i viola persero al Franchi 2-1 e pareggiarono 2-2 in Svizzera. Questa sera, giovedì 11 maggio, invece l’andata in casache arriva a questadopo aver eliminato Sporting Braga, Sivasspor e Lech Poznan dopo aver chiuso al secondo posto ...