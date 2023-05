“Baronissi in Bici” 2023 | in città tutti in bicicletta

Leggi su zon

(Di giovedì 11 maggio 2023) Domenica 14 maggio,sarà invasa da migliaia diclette grazie a “in”. La kermesse a due ruote, promossa dall’associazione Insieme, in collaborazione con ASD Accademia Sportiva Salernitani e l’associazione di volontariato “Il Punto”, si terrà dalle ore 8:30 alle ore 12:00 da piazza Mercato e si articolerà fra le strade del centro cittadino. Nell’ottica della mobilità sostenibile, l’evento ha lo scopo di incentivare l’attività ludico-ciclistica all’aria aperta: sarà un momento di gioiosa condivisione. Nel corso della manifestazione è prevista una sosta al parcheggio “dei Giovani” per una colazione omaggio offerta ai partecipanti. Un momento speciale da condividere con tutta la famiglia e in particolare con le mamme per festeggiare insieme la ...