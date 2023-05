Barlassina | un pensionato ripara una buca in strada | il Comune lo multa di 800 euro

Undi, in provincia di Monza, è stato sanzionato per 800 euro dal suo Comune per aver riparato una buca in strada. Lo ha raccontato lui stesso dalla pagina Facebook che gestisce, "...Undi, in provincia di Monza, è stato sanzionato per 800 euro dal suo Comune per aver riparato una buca in strada. Lo ha raccontato lui stesso dalla pagina Facebook che gestisce, "...Estratto dell'articolo di Gabriele Bassani per www.ilgiorno.it la buca riparata da claudio trenta aQuasi 900 euro di multa per avere riparato una buca in strada, gratis, ma senza autorizzazione. Claudio Trenta, 72 anni, abituale osservatore delle ...

Barlassina, pensionato ripara da solo una buca in strada: multa da 882 euro e ordine di riaprirla Corriere Milano

