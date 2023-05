(Di giovedì 11 maggio 2023) commenta A, in provincia di, un, Claudio Trenta , è statoper averto - a proprie spese - unasu un passaggio pedonale in. In particolare, ...

Protagonista è Claudio Trenta, pensionato di, in provincia di, molto attivo sui social e in particolare su Facebook, dove ha creato un gruppo che si chiama 'Succede ae ...E allora ecco il caso del signor Claudio Trenta , 72 anni, residente aun comune della provincia diBrianza. Sentendosi inascoltato rispetto ad una buca da coprire, ha deciso di fare ...commenta A, in provincia die Brianza , un 72enne, Claudio Trenta , è stato multato per aver riparato - a proprie spese - una buca su un passaggio pedonale in strada. In particolare, dovrà ...

Barlassina (Monza e Brianza), 72enne ripara una buca in strada: multato TGCOM

