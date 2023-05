Barcellona nei guai | dalla Spagna | 15 milioni di multa dall’Agenzia delle Entrate per irregolarità fiscali

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ilfinisce neicol Fisco spagnolo. Proprioarriva la rivelazione del giornale El Confidencial, che riporta con un documento esclusivo le prove che il club catalano è finito nel mirino dell’Agenzia, che ha aperto un fascicolo pernelle dichiarazionie che inoltre ha sanzionato il club con unasalatissima, pari a 15di euro. Il motivo? Sono stati evidenziati trasferimenti sospetti di macchine Audi ai giocatori, considerati finti pagamenti sotto forma di beni materiali. Inoltre, ci sarebberomancate dichiarazioni di voli privati riservati alla squadra e falsi documenti sui compensi ai giocatori per quanto riguarda le ...

Il Barcellona, nel suo bilancio del 2021/22, riconosce che ci sono nuove ispezioni da parte dell'Agenzia delle Entrate e il Barca, sottolinea il quotidiano, ha stanziato 58 milioni in previsione di

L'Agenzia delle Entrate ha sanzionato il Barcellona con una multa da 15,7 milioni di euro dopo aver rilevato presunte irregolarità nel trasferimento di vetture (Audi) ai giocatori, non dichiarando ...