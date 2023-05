(Di giovedì 11 maggio 2023) Nuovi problemi di tipo economico per il club blauche sarebbe statoto dal Fisco per 15,7 milioni di euro.

Ilnon avrebbe dichiarato alcuni voli charter riservati ad alcuni membri della squadra. Come se non bastasse, altre irregolarità sarebbero finite sotto la lente d'ingrandimento. Una di ...... fino ad arrivare al pacchetto di novità previsto a. Aerodinamica, sospensione, il fondo ... una F1 - 75 allora sfruttata molto meglio da Leclerc con tutta un'familiarità verso le ...... ora asi registra una fase diversa in cui la lotta politica sembra essere diventata di ... "In un momento in cui l'attenzione dovrebbe essere esclusivamente rivolta a questioni di tutt'...

Barcellona, altra grana: multa dall’Agenzia delle Entrate ItaSportPress

“È arrivato il momento”. Così titola l'edizione odierna del Mundo Deportivo dopo l’addio di Busquets: la leggenda blaugrana ha annunciato il suo addio al Barça dopo più di 700 partite. Xavi vede ...Dopo il "Caso Negreira", altri problemi per il club catalano, che dovrà rispondere alle accuse dell'Agenzia delle Entrate ...