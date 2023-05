BACK TO SCHOOL | ULTIMO APPUNTAMENTO CON FEDERICA PANICUCCI E I VIP RIPETENTI

(Di giovedì 11 maggio 2023) Giovedì 11 maggio in prima serata su Italia 1, sesto econ “to”, il programma in cui 30 vip della tv, della musica e dello sport saranno “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare. Conduce, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”. Questa settimana, iche torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno: Alessandro Cecchi Paone, Cecilia Capriotti, Maria Monsè, Riki. Inoltre, come “Rimandati” dalla puntata precedente, Gigi e Ross ed Elena Morali. A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto ...

Ultimo appuntamento stagionale conto, la scuola di Italia 1. Questa sera, giovedì 11 maggio , è in programma la sesta e ultima puntata del programma che vede 30 vip alle prese con un tuffo nel passato tra i banchi della ...Stando alle anticipazioni , questa settimana i Ripetenti che torneranno tra i banchi di scuola, pronti a mettersi in gioco saranno:

