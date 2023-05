“Back to school” | ecco i “Ripetenti” dell’ultima puntata

(Di giovedì 11 maggio 2023)to”, il programma in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport che saranno “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare ritorna stasera onda stasera su Italia 1 con l’ultima. “to”, stasera ultimaConduce Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”. Questa settimana, iche torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno: Alessandro Cecchi Paone, Cecilia Capriotti, Maria Monsè, Riki. Inoltre, come “Rimandati” dallaprecedente, Gigi e Ross ed Elena Morali. A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, prepareranno al ...

To, ore 21:20 su Italia 1 Programma televisivo in cui alcuni vip tornano tra i banchi di scuola per testare la loro preparazione. Piazzapulita, ore 21:15 su La 7 Nuovo appuntamento con il ...to2023 è arrivato con la seconda edizione del reality di Italia 1. Il reality show che vede un gruppo L'articoloto2023, ultima puntata: anticipazioni e chi sono i vip sui ...... con singoli divenuti eterni cometo Black , Rehab e Love Is a Losing Game , Amy Winehouse è ... A 12 anni frequenta la Sylvia Young Theatre, poi la BRITa Selhurst, Croydon . Ma non ...

"Back To School", nell'ultima puntata i Rimandati Gigi e Ross ed Elena Morali TGCOM

Federica Panicucci torna stasera con l'ultima puntata di Back to school 2023: scopriamo i VIP ripetenti e rimandati dell'11 maggio ...Scopri i vip ripetenti e rimandati della puntata di Back To School 2023 di stasera, giovedì 11 maggio Eccoli da Gigi e Ross ed Elena Morali a Cecchi Paone ...