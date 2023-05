Atto ostile | la Polonia cambia nome a Kaliningrad e fa infuriare la Russia

(Di giovedì 11 maggio 2023) Laile scatena l'ira della. Varsavia abolirà ilrusso della città tornando alla denominazione originale polacca di Krolewiec. La sorprendente decisione è stata presa dalla Commissione per la standardizzazione dei nomi geografici al di fuori della, che opera sotto il servizio diretto del paese, che ha deciso di non chiamare la città. La Commissione spiega che "la città che ora ha ilrussoè conosciuta incon il suotradizionale Krolewiec” e che “l'attualerusso è artificiale”. La città che si affaccia sul mar Baltico, un tempo chiamata Königsberg, fu la capitale ...

..."La scelta di Varsavia sul cambio nome è" Il Cremlino ha descritto la decisione della Polonia di cambiare nome nei suoi documenti ufficiali alla città russa di Kaliningrad come un ''...Un ennesimo "un", secondo il Cremlino. Per approfondire: Il caso " La Polonia cancella Kaliningrad: "Non vogliamo la russificazione"Il Cremlino ha definito la decisione della Polonia di cambiare nome nei suoi documenti ufficiali alla città russa di Kaliningrad come un ''. Kaliningrad, exclave russa stretta tra la Lituania e la Polonia sulla costa baltica, prima della fine della Seconda guerra mondiale si chiamava Königsberg, ma annessa successivamente all'...

Polonia cambia nome a exclave russa Kaliningrad, Mosca: "Atto ostile" Entilocali-online

La Polonia cambia il nome a Kaliningrad e scatena l'ira della Russia. Varsavia abolirà il nome russo della città tornando alla ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Londra conferma l'invio di missili a lungo raggio a Kiev. LIVE ...