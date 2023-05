Attimi di panico sulla Pontina | camionista cammina a zig-zag lungo la strada creando scompiglio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 maggio 2023)di pauraquesta mattina, quando unalle prime armi è stato fermato dalla Poliziale. L’uomo, risultato essere neo patentato, viaggiavafamosache collega Roma a Latina in maniera scomposta, transitando tra le corsie a “zig zag”. Una situazione che ha messo in pericolo l’incolumità degli altri automobilisti presentefamosa arteria urbana, che hanno subito chiamato i soccorsi per segnalare il pericoloso fenomeno in. Ilche andava a “zig zag”L’episodio si è svolto al km 75.700, tra le frazioni di Borgo Montello e Sant’Ilario nella zona di Cisterna di Latina. Chi era per, ha ...