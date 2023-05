Attacco profondo Ecco gli Storm Shadow | volano i missili da crociera

(Di giovedì 11 maggio 2023) C'è la Gran Bretagna dietro la controffensiva dell'Ucraina. Il Regno Unito ha consegnatodaa lungo raggio “” a Kiev aumentando così il potenziale di fuoco contro l'esercito di Vladimir Putin, che ha invaso il Paese il 24 febbraio 2022. L'emittente americana CNN ha dato la notizia in esclusiva. Il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace ha confermato la dotazione definendola “la migliore possibilità dell'Ucraina per difendersi dalla continua brutalità della Russia”. Un funzionario occidentale ha dichiarato alla CNN che la Gran Bretagna ha ricevuto assicurazioni dal governo di Kiev che questisaranno utilizzati solo all'interno del territorio sovrano (Crimea compresa in quanto l'annessione viene ritenuta illegale) e mai per colpire di proposito la Russia. ...

