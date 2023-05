“Attacco a Cremlino con droni organizzato da” Soffiata di Zelensky

Leggi su iltempo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Volodymyrè sicuro che l'deialsia statodalla stessa Russia. In un'intervista alla Bbc, il presidente ucraino ha detto di ritenere l'un'operazione sotto falsa bandiera, condotta dalla stessa Russia, per avere una “scusa” ulteriore per attaccare il suo Paese. “Cercano costantemente qualcosa che suoni come una giustificazione, dicendo: ‘Tu ci hai fatto questo, quindi noi facciamo quest'altro a te' - ha spiegato-. Ma non ha funzionato. Anche per i russi stessi era tutto poco credibile. Perfino i loro stessi propagandisti non ci hanno creduto. Perché l'sembrava molto, molto artificiale”. Dopo aver parlato del presunto attentato a Vladimir Putin, il numero uno di Kiev, nello ...