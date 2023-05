ATP Roma 2023 | Matteo Arnaldi supera Schwartzman e si regala il derby con Lorenzo Musetti

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023) La prima vittoria agli Internazionali d’Italia non si scorda mai. Serata davvero speciale per, chein tre set l’argentino Diegocon il punteggio di 6-1 4-6 6-3 dopo due ore e mezza di gioco. Un successo che proietta il ligure al secondo turno, dove vivrà ilazzurro con. Sono ben trentasei i vincenti di, che ha offerto ancora una volta un’ottima prestazione sia sul piano tecnico che su quello caratteriale, come già fatto vedere a Madrid, dove ha saputo battere anche Casper Ruud. Ottime anche le percentuali al servizio, con l’azzurro che ha vinto il 68% dei punti sia con la prima sia con la seconda di servizio. Il primo set è un monologo del ligure.scappa subito sul ...