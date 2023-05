ATP Roma 2023 | Bucciantini si sbilancia | “Jannik Sinner può andare in finale Con Alcaraz sarà braccio di ferro”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Passaggio di consegne? Parliamoci su. Nello scambio di testimone immaginario tra Madrid e, il tennis mondiale entra sempre di più nella fase calda della stagione sulla terra rossa. Al Foro Italico assisteremo a un antipasto di lusso, in vista di quel che accadrà a Parigi. Il Red Carpet del Roland Garros avrà un nuovo vincitore o ciquel che resta della vecchia guardia? Le domande sono molte e queste riguardano anche le ambizioni dei tennisti italiani:, autore di un prima parte di stagione molto convincente; Lorenzo Musetti a cui piace la terra europea; Matteo Berrettini ai box e costretto a fare i conti con i limiti del suo corpo. Nell’ultima puntata di TennisMania, in onda su Sport2U (in collaborazione con OA Sport), condotta da Dario Puppo e con ospite Marco...

Proprio come quella colombiana Juan Sebastian Cabal - Robert Farah e quella australiana formata da un altro ottimo singolarista come Alex DeMinaur (18) e Jasop Kubler, e quella argentina, ......di fare il punto su quello che ci si potrebbe attendere dall'edizione 2023 del Master 1000 di. ... tirando in ballo la rivalità con l'iberico numero 2 del ranking mondiale: "Per quanto mi ...Sonego - Chardy è un match valido per il primo turno del torneoMasters 1000 di: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming. Lorenzo Sonego torna a. E lo fa sognando un'impresa come quella di due anni fa, quando proprio nel torneo della ...

ATP Roma 2023 oggi: orari giovedì 11 maggio, ordine di gioco, programma, tv, italiani in campo OA Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Una volta era la prassi e John McEnroe ne è stato l’esempio più lampante. Fino all’altro ieri era un’usanza soprattutto fra le donne.