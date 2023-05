ATP Roma 2023 | Bucciantini | “Mi sbilancio | Sinner può andare in finale Con Alcaraz sarà braccio di ferro”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Passaggio di consegne? Parliamoci su. Nello scambio di testimone immaginario tra Madrid e, il tennis mondiale entra sempre di più nella fase calda della stagione sulla terra rossa. Al Foro Italico assisteremo a un antipasto di lusso, in vista di quel che accadrà a Parigi. Il Red Carpet del Roland Garros avrà un nuovo vincitore o ciquel che resta della vecchia guardia? Le domande sono molte e queste riguardano anche le ambizioni dei tennisti italiani: Jannik, autore di un prima parte di stagione molto convincente; Lorenzo Musetti a cui piace la terra europea; Matteo Berrettini ai box e costretto a fare i conti con i limiti del suo corpo. Nell’ultima puntata di TennisMania, in onda su Sport2U (in collaborazione con OA Sport), condotta da Dario Puppo e con ospite Marco...

ATP Roma 2023 oggi: orari giovedì 11 maggio, ordine di gioco, programma, tv, italiani in campo OA Sport

Le partite di oggi degli Internazionali di Roma di tennis: in campo gli italiani Fognini, Cobolli, Giorgi e Errani. In questo mercoledì 10 maggio si disputeranno cinque partite… Leggi ...Grande soddisfazione per Fabio Fognini, capace di regalarsi una serata magica ieri sul campo centrale del Foro Italico contro Andy Murray in occasione del primo turno degli Internazionali d'Italia 202 ...