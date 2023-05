Atletica | Jacobs in gara anche a Parigi | sfida con Lyles nei 100 metri il 9 giugno

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Il campione olimpico Marcellè stato annunciato al via in un'altra tappa della Wanda Diamond League. A, il 9, l'azzurro sarà innei 100per unainedita contro lo statunitense Noah, due volte campione mondiale dei 200 che in carriera vanta complessivamente 18 successi e 5 trofei conquistati nel massimo circuito mondiale. Lo sprinter delle Fiamme Oro arriverà adopo aver corso nelle due tappe di Diamond League a Rabat il 28 maggio e a Firenze il 2, al Golden Gala Pietro Mennea, in cui troverà il campione del mondo dei 100Fred Kerley. Allo stadio Charléty sarà la prima volta perin...

Allo stadio Charléty sarà la prima volta perin gara nella capitale francese che il prossimo anno ospiterà i Giochi Olimpici, in quel caso allo Stade de France di Saint - Denis, dove proverà a ...A 285 giorni dall'ultima volta (la finale vinta agli Europei di Monaco di Baviera la scorsa estate) Marcellè pronto a tornare in gara sui 100 metri. Adesso è ufficiale la data del debutto stagionale all'aperto del campione olimpico e primatista europeo: sarà a Rabat, domenica 28 maggio, al meeting ...Così il presidente della Federazione mondiale di, Sebastian Coe, da Parigi dove ha ... tra i due sprinter, l'americano Fred Kerley e l'italiano e campione olimpico a Tokyo Marcell, I ...

