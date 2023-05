Atalanta | Lookman verso un altro forfait E neanche il rientro di Højlund è sicuro

(Di giovedì 11 maggio 2023)SALERNO .ancora in emergenza in attacco: sabato 13 maggio alle 15 i nerazzurri saranno di scena a Salerno e mister Gasperini dovrà rinunciare ae Boga, ma ancheè in forte dubbio.

La lista completainfortunati: Hateboer (stagione finita), Palomino (stagione finita), Ruggeri; Boga, Hojlund (dubbio),, Vorlicky. Squalificati: Maehle (una giornata).Rimangono in dubbio tre dei giocatori offensivi più importanti dell': l'ex Sassuolo Boga, il forte talento danese Hojlund e il cannoniere nigeriano e rivelazione di quest'anno,. ...Sempre più lontano il ritorno in campo dell'attaccante dell'Ademolaper la sfida contro la Salernitana Da quello che doveva sembrare un formale rientro in gruppo in realtà si è rivelato un vero e proprio calvario per Ademola: ...

StampaPiove sul bagnato in casa Atalanta e la marcia verso la Champions League degli orobici rischia di complicarsi. Il finale di stagione per il team di mister Gasperini è infatti all’insegna dei con ...Brutte notizie per l’Atalanta. Sabato a Salerno la Dea non avrà Jeremie Boga e quasi certamente neanche Ademola Lookman, le due seconde punte dell’organico nerazzurro. Assenze pesanti, che si vanno a ...