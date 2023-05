Atalanta | inoltrato il preannuncio di ricorso contro la chiusura della Curva Nord

(Di giovedì 11 maggio 2023) Bergamo. L’hanella serata di mercoledì (10 maggio) ildinei confrontisentenza del Giudice Sportivo, che ha chiuso laper un turno in seguito ai cori “sei uno zingaro” indirizzato a Vlahovic. Si tratta di un passaggio formale e necessario per acquisire gli atti che hanno portato il Giudice a prendere la decisione di vietare l’ingresso dei tifosi – senza rimborso previsto – per la partita-Verona di sabato 20 maggio alle 18. Una volta valutata la documentazione dal team legale, entro la settimana potrebbe essere eventualmente presentato ilil provvedimento.

