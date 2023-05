“Assoluta insensibilità verso la vita umana” | il gip di Foggia sul panettiere killer | “Ossessiva e morbosa gelosia verso la moglie”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Una “brutale aggressione” contro cui Gessica Malaj ha cercato di opporsi nonostante il padre, Taulant Malaj, avesse un coltello di 18 centimetri in mano già macchinato di sangue di Massimo De Santis. Nell’ordinanza di custodia cautelare il giudice per le indagini preliminari, Roberta di Maria, sottolinea come “il quadro indiziario” contro il 45enne, che dopo aver ucciso un uomo e la figlia ne ha filmato i cadaveri, “si è consolidato con la visione dei filmati” delle telecamere in casa “che hanno ripreso le scene in cui l’uomo colpiva ripetutamente con chiara volontà omicida sia lasia la figlia”. Quanto “all’omicidio della giovane Jessica”, 16 anni, “che con coraggio ha cercato in tutti i modi e fino alla fine di difendere la madre dalla brutale aggressione del padre”, si evince “che i colpi sono stati inferti anche nei suoi confronti ...

'Le brutali modalità di realizzazione dei fatti mostrano nell'indagato unaverso la vita umana ed una non comune propensione al delitto come mezzo di affermazione delle proprie ..."Le brutali modalità di realizzazione dei fatti mostrano nell'indagato unaverso la vita umana ed una non comune propensione al delitto come mezzo di affermazione delle proprie ...... tanto che l'uomo non emette nemmeno un grido di dolore, come se vivesse in uno stato di... Eppure, adesso, è arrivato ad una tale condizione dida non essere più in grado di ...