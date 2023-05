Assoluta insensibilità alla vita umana Il killer di Torremaggiore resta in carcere

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il gip ha convalidato il fermo di Taulant Malaj, reo confesso dell'omicidio della figlia 16enne e del vicino di casa, presunto amante della moglie. Il provvedimento: "Propensione al delitto come mezzo per affermarsi in famiglia"

'Le brutali modalità di realizzazione dei fatti mostrano nell'indagato unaverso la vita umana ed una non comune propensione al delitto come mezzo di affermazione delle proprie ..."Le brutali modalità di realizzazione dei fatti mostrano nell'indagato unaverso la vita umana ed una non comune propensione al delitto come mezzo di affermazione delle proprie ...... tanto che l'uomo non emette nemmeno un grido di dolore, come se vivesse in uno stato di... Eppure, adesso, è arrivato ad una tale condizione dida non essere più in grado di ...