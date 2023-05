Assessore Patanè | Roma città autocentrica | più auto che patenti

(Di giovedì 11 maggio 2023), 11 mag. (Adnkronos) - "Siamo una. Nella nostraci sono 2 milioni 400mila veicoli di questi, 1 milione e 700mila sonovetture. Abbiamo piùmobili che". A dirlo è Eugenioalla MobilitàCapitale nel corso dell'intervento al "Mobility forum" che si è svolto al palazzo dell'Informazione sede di Adnkronos. "Questo porta a problemi di congestione, poi c'è il problema di inquinamento di qualità dell'aria che ha conseguenze sulla salute, e, la causa di tutto questo è il trasporto. Non abbiamo una strada alternativa, dobbiamo riuscire a diminuire in modo importante sia lo spostamento che produce inquinamento, ma anche il problema della ...

Dopo la seduta straordinaria del Consiglio del Municipio XV in merito al provvedimento relativo alla nuova Ztl Fascia Verde di Roma a cui è intervenuto, l'alla Mobilità Eugenioha dichiarato di essere d'accordo a modificare la delibera e che è stata inviata una lettera alla Regione Lazio per istituire un tavolo tecnico : 'abbiamo ...Nonostante la passeggiata dell'capitolinoe della dirigenza ATAC, del 7 ottobre 2022 a favore di fotocamera, da 4 anni due scale mobili in salita sono ferme anche a Piramide (lato ..."Stop al folle piano Ztl" o "No al delirio eco chic di Gualtieri" fino a "Patané (ai Trasporti) l'auto nuova compracela te" sono alcuni degli striscioni realizzati dai comitati e dedicati ...