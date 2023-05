Assemblea dei soci Milan | entra in cda anche Stefanelli in quota RedBird

(Di giovedì 11 maggio 2023) Questioni di campo e non solo in casa, con il club rossonero diviso tra l'avvicinamento alla decisiva trasferta di La Spezia e soprattutto all'euroderby di ritorno con l'Inter, in semifinale di ...

Si è svolta oggi alle 15, come da regolare convocazione di due settimane fa, l'soci rossonera. Un'- Cda tecnico, servita per alcune modifiche alla struttura aziendale, ..."Sembra - aggiunge Fabio Giambrone, unoquattro che hanno annunciato la loro mancata partecipazione all'- che qui non sia arrivato il vento di rinnovamento che ha investito a livello ...In attesa dell'soci, indetta per il 26 maggio in prima convocazione e il 29 in seconda, sedimentata la disperazione per una stagione disastrosa e la conseguente discesa verticale in Serie B, i tifosi ...

Enel conto alla rovescia per l'assemblea dei soci: la guerra al Mef dei fondi esteri per bloccare la nomina di Scaroni ... Open

L’assemblea di Enel ha approvato la lista predisposta dal Governo con Scaroni presidente e Cattaneo amministratore delegato; il 43 per cento è andato alla lista di Assogestioni; mentre quella del fond ...I tifosi della Sampdoria si interrogano su quale futuro attende la società dopo la retrocessione in B. Il rischio, come ribadito più volte, è quello del fallimento e che quello in B possa non essere l ...