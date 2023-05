Asporta una bici elettrica e aggredisce i poliziotti | arrestato

(Di giovedì 11 maggio 2023) un 52enne per rapina e lesioni personali un 52enne. Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alessandro Poerio, hanno notato un uomo accanto ad unacollegata alla presa di un negozio; lo stesso, dopo aver strappato il filo del carica batterie, è salito a bordo del veicolo e si è allontanato velocemente. Gli agenti gli hanno intimato l’alt ma l’uomo, alla loro vista, ha lanciato lacontro uno dei; pertanto questi ultimi lo hanno raggiunto e, dopo una colluttazione, bloccato.C.D.G., 52enne napoletano con precedenti di polizia, è finito in manette per rapina e lesioni personali, infine, gli agenti, hanno restituito laal proprietario. Lascia un like su Facebook e seguici ...

