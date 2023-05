Ascolti tv mercoledì 10 maggio | Milan-Inter | David di Donatello | Luce dei tuoi occhi 2

(Di giovedì 11 maggio 2023)tv102023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,102023? Su Rai 1 è andato in onda idi. Su Rai 2 Cuori e delitti. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Controcorrente. Su Canale 5dei2. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi II – La maledizione del forziere fantasma. Su La7 Atlantide. Su Tv8 la semifinale di Champions League. Ma chi ha totalizzato iritv102023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ...

... che si avvia verso il gran finale registrando buoni(anche se in leggera flessione rispetto alla prima stagione). Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda10 maggio. Luce ......verde e insieme a tutti i Comitati No Ztl di Roma diamo appuntamento a tutti i cittadini... Sindaco GualtieriRoma, dica la verità e non presti il fianco a facili sospetti, non ......attualmente fuori dal perimetro di rilevazione di DAZN glirelativi alle applicazioni per Apple TV e TV Panasonic e escludono i tv nelle seconde caseTV DAZN 33° GIORNATA...