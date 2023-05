Ascolti TV | Mercoledì 10 Maggio 2023

(Di giovedì 11 maggio 2023) Emanuela Fanelli Nella serata di ieri,10, su Rai1 la Cerimonia di Premiazione dei David di Donatelloha interessato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la fiction Luce dei Tuoi Occhi 2 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Cuori e Delitti ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma ha intrattenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Atlantide ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 la semifinale di Champions League Milan-Inter segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove The Wedding Planner ...

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 lo show ' David di Donatello 2023 conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il film ' Cuori e delitti L'arte di uccidere' piace a .000 spettatori con il % di share. Per ...Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri ,10 maggio 2023 . Su Rai 1 'David di Donatello 2023' ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre 'Luce dei tuoi occhi 2' fiction su Canale 5 , ha ottenuto .000 spettatori con il %...... che si avvia verso il gran finale registrando buoni(anche se in leggera flessione rispetto alla prima stagione). Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda10 maggio. Luce ...