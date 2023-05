Ascolti tv ieri | Tv8 al 33% di sera | male Rai1 e boom pomeriggio Canale 5

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 11 maggio 2023) Glitv di mercoledì 10 maggio 2023 hanno fatto registrare per la 68esima edizione dei David di Donatello suuna media di 1.702.000 telespettatori, 10% di share. Si tratta dell'edizione meno di vista nell'ultimo decennio. La cerimonia è stata condotta da Carlo Conti e Matilde Gioli e sono stati consegnati 25 premi. Tra i vincitori anche Elodie come Miglior Canzone per il film «Ti Mangio il Cuore». Durante lata è arrivato il triste annuncio della morte di Enrico Oldoini, ideatore di Don Matteo.Luce dei Tuoi Occhi su5 che ha segnato 2.641.000 telespettatori, 13.8% share. La semifinale di Champions Milan-Inter su Tv8 ha dominato lata diconquistando 7.490.000 spettatori e il 33.1% di share. Di seguito gli...