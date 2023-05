Arroganza | come ti guarda | un tiranno | Carlo Rossella sputa insulti contro Meloni

(Di giovedì 11 maggio 2023) "Giorgianon mi piace, non mi piace la sua politica, non mi piacciono le sue idee e la sua. E un politico che vuole piacere al popolo non deve essere arrogante": un giudizio molto pesante quello cheha dato della premier in un'intervista a Giovanni Floris a DiMartedì su La7. Ospite del talk, il giornalista ha fatto una precisazione sul suo passato: "Io ero vicino a Berlusconi, non al centrodestra, perché lui è un personaggio irripetibile per tanti versi. Lainvita a stare distante da lei e io sono ben contento di star distante da lei". "Cos'ha che non va?", gli ha chiesto allora il conduttore. E lui ha risposto: "prima cosa l', ma anche il modo dire: ti...

... corazzato d'e attratto dal guadagno. La morte del ravager gli insegna una lezione fondamentale: che i veri amici e la famiglia ti accettano persei nonostante i tuoi limiti e i tuoi ...... a non volersi imporre, a non pretendere di "spuntarla" ad ogni costo con verbosa. La ... Ma,ricorda san Pietro in questa seconda lettura, "se questa è infatti la volontà di Dio, è meglio ...... è tornato a risalire con 2.104.114 nel 2021 e 2.183.045 nel 2022, non si può non rilevareil valore del 2020, il più basso mai raggiunto, abbia evidenziato comunque una sorta di "" e "...

Nuova programmazione e ‘arroganza’ per andare distanti laRegione

“Giorgia Meloni non mi piace. She’s not my cup of tea, non è la mia tazza di tè, come dicono gli inglesi”. Inizia così a Dimartedì (La7) il durissimo giudizio che su Giorgia Meloni dà Carlo Rossella, ...Si chiude un'epoca. Jean-Michel Aulas lascia dopo trentasei anni la presidenza effettiva dell'Olympique Lionnaise. E pur mantenendo la presidenza onoraria per i prossimi tre anni, chiude di fatto un'a ...