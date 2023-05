Arrivano le nomine del governo Meloni | Roberto Sergio nel cda Rai | Pisani capo della polizia di Roma e prefetto Giannini

I nomi sono appena usciti dalla riunione dle Consiglio dei Ministri. Sergio, indicato dal Mef, sarà poi amministratore ...... la premier Giorgia Meloni prova a smorzare i toni, anche perché quelle dichiarazioni non... le convergenze sulla riforma del Patto di Stabilità e la partita delleinternazionali dalla ...'Quelle dellenon è un dato da sottovalutare in quanto viene evidenziata la stabilità del ... Dai dati che ci, vediamo come questi, anche in breve tempo, hanno raddoppiato la ...

Arrivano le nomine: Pisani capo della Polizia, Giannini prefetto di Roma L'HuffPost

Il superpoliziotto diventato celebre per l'arresto dei boss superlatitanti dei Casalesi. Antonio Iovine e Michele Zagaria ...Il consiglio dei ministri ha effettuato una serie di nomine. Tra queste entra in CDA della Rai Roberto Sergio che sarà con ogni probabilità nuovo AD.