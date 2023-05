Arrestato il repubblicano George Santos | su di lui 13 capi di accusa

George Santos , controverso parlamentaredi New York , è statocon decine di capi di imputazione che vanno dal riciclaggio al furto di fondi pubblici, dalla frode bancaria alle false dichiarazioni alla Camera. L'uomo, ...... è statoprima della sua attesa apparizione in tribunale. Su di lui gravano 13 capi di ... due lauree, la madre morta l'11 settebre, tutto falso Eletto comea New York, in un ...Il rappresentante del PartitoGeorge Santos , dello Stato di New York, è statooggi sulla base di 13 capi d'imputazione mossi nei suoi confronti dal dipartimento di Giustizia per riciclaggio di denaro, ...

