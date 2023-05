Aronica | Napoli | Spalletti va confermato | è l’artefice di questa impresa' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 maggio 2023) Salvatore, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte. Queste le sue parole: "Questo Scudetto non lo sento mio, è esagerato e non sarebbe giusto: è solo dei ragazzi che lo hanno conquistato in modo straordinario, della società e dell’allenatore. Il successo va goduto da chi lo ha conquistato. -afferma- Sono felice di aver fatto parte del, nei primi tempi in cui giocavamo in serie A, al secondo anno appunto in massima serie, nelle prime esperienze in Europa e in Champions, in unin costruzione. Abbiamo fatto belle cose ma per budget e caratura tecnica eravamo nettamente inferiori. Eravamo unoperaio che ha messo le basi per un percorso vincente. -prosegue...