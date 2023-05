Apple | l' Antitrust avvia un' istruttoria per la presunta posizione dominante sulle app

L'accusa dell'adNel dettaglio, come si legge nella nota ufficiale , l'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato intende accertare che da aprile 2021 la società di Cupertino ha ...... avvantaggiare le proprie app e, di conseguenza, gli apparati mobili e il sistema operativo iOS". Per l'la presunta riduzione di concorrenza nei mercati rilevanti e il conseguente ......Distribution International Ltd eItalia S.r.l. per indagare un presunto abuso di ... La notizia è stata annunciata in un comunicato dell'. ...

Apple, Antitrust avvia istruttoria per abuso posizione dominante in mercato app Il Sole 24 ORE

Apple, colosso statunitense dal fatturato 2022 di 358 miliardi di euro netti, è sotto la lente dell’Antitrust italiana. Secondo l’Autorità, Cupertino ha adottato per le terze parti una politica sulla ...L'Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Apple, il colosso statunitense è accusato di aver sfavorito app di altre società.