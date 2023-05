(Di giovedì 11 maggio 2023) Gli sviluppatori e gli inserzionisti terzi hanno strumenti meno potenti per raggiungere con glipubblicitari i propri utenti. Le API cheusa per sésono invece più se dettagliate. Per il Garante è una....

Apple indagata per violazione della concorrenza dall’AGCM: “Dà a se stessa vantaggi sugli annunci nelle app” DDay.it

Apple, colosso statunitense dal fatturato 2022 di 358 miliardi di euro netti, è sotto la lente dell'Antitrust italiana.Secondo l’Autorità, la società avrebbe adottato per gli sviluppatori terzi di app, una politica sulla privacy più restrittiva della sua.