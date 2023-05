Apple indagata per violazione della concorrenza dall’AGCM | “Dà a se stessa vantaggi sugli annunci nelle app”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Gli sviluppatori e gli inserzionisti terzi hanno strumenti meno potenti per raggiungere con glipubblicitari i propri utenti. Le API cheusa per sésono invece più se dettagliate. Per il Garante è una....

, uno dei giganti tecnologici più grandi al mondo, è statadall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana (AGCM) per una possibile posizione dominante nel mercato delle ...Ma soprattuttoutilizza una formulazione linguistica che dissuade l'utente finale al tracciamento. Gli inserzionisti e gli sviluppatori terzi, inoltre, risulterebbero essere svantaggiati per ...Mentre per se stessa usa l'Ads Attribution che, a detta dell'Autorità, è più efficace. SkadNetwork consente un accesso ritardato ai dati di conversione (cioè le azioni eseguite dagli utenti in ...

Apple indagata dall’Antitrust. Cosa sta succedendo Wall Street Italia

Scopri tutto quello che bisogna sapere su Città in fiamme, serie tv disponibile in streaming su Apple TV+: trama, cast, episodi!Altra grana in arrivo per Apple, indagata dall’Antitrust. L’Authority presieduta da Roberto Rustichelli ha avviato un’istruttoria nei confronti della ‘mela morsicata’ per accertare l’esistenza di un p ...