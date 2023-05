Antonio Montinaro | chi era l’agente di scorta ucciso nell’attentato di Capaci | età | storia | moglie e figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 maggio 2023) Un uomo coraggioso, che odiava l’ingiustizia. E che ha pagato a caro prezzo il suo spirito di sacrificio per lo Stato.è una delle vittime della strage di: grazie alla sua dedizione era diventato uno degli agenti più fidati delladi Giovanni Falcone, il magistratonella strage del ’92. Nel salotto di Serena Bortone oggi si parlerà proprio dila cui memoria rivive attraverso le pagine del libro scritto dallaTina. View this post on Instagram A post shared by Giacomo Pilati (@giacomopilati), ladeldelladi Falcone...