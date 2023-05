Antonello | «Zhang presidente maturo! Nuovo impianto Inter…»

(Di giovedì 11 maggio 2023) Alessandronel corso dell’evento organizzato da il Foglio a San Siro, ha parlato di diversi temi partendo innanzitutto dalla vittoria dell’Inter a San Siro contro il Milan. Inevitabilmente ha parlato anche del tema legato allo stadio, ma anche delSteven– Il CEO Corporate Executive Officer dell’Inter, Alessandro, ha parlato così del tema legato a San Siro: «Ieri i ragazzi hanno dato lustro alle loro capacità. Una performance importante che ci dà speranza anche in vista del ritorno. Ieri è stato raggiunto un altro record storico di incasso. Nella partita di ritorno noi dell’Inter ci apprestiamo a superarlo. San Siro in questi momento mostra delle lacune. Potremmo fare molto di più se ci fossero dei servizi idonei che purtroppo non ci ...

HA MAI INCONTRATO IL PRESIDENTE DELL'INTER STEVEN- 'No, dell'Inter ho rapporti con Beppe Marotta e Alessandro. Marotta lo conosco da quando ero piccolo, abitava non lontano da me, ...Nell'ultima occasione contro il Benfica - rappresentato dal presidente Rui Costa - erano presenti, Marotta eper la dirigenza nerazzurra.e Scaroni (LaPresse) - calciomercato.it'Perché scegliemmo proprio DigitalBits Arrivavamo dalla pandemia e in quel momento storico l'unica industry che stava registrando un boom era ...

Antonello: "Zhang presidente maturo, ci aiuta a ragionare fuori dagli schemi. Stadio e sponsor: la... Fcinternews.it

Il presidente dell’Inter Steven Zhang vivrà con ansia e trepidazione il derby della semifinale di Champions contro il Milan ...E' il giorno di Milan-Inter, l'EuroDerby torna in una semifinale di Champions League dopo vent'anni e mette in palio la finale di Istanbul. Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia e tifoso ...