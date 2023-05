Antonella Fiordelisi non se lo aspettava | cosa è successo mentre era al GF Vip 7

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 11 maggio 2023)ha risposto alle domande dei suoi fan e ha svelato una chicca che riguarda il Grande Fratello Vip 7nelle ultime ore ha risposto alle domande dei suoi fan. C’è molta curiosità attorno alla sua capsule, di cui ha svelato già la data di uscita, che sarà il 15 maggio. La ex vippona ha spoilerato già qualcosina dalla collezione di gioielli che si ispira al gioco degli scacchi. Ha aggiunto che il sito è pronto e che presto mostrerà re e regina.non ha negato la sua grande emozione per questo nuovo progetto che la vede protagonista. Ma tra le domande non è mancata una curiosità che riguarda il reality Il Grande Fratello Vip 7, dove la influencer è stata tra i protagonisti. Ed è lì dentro la casa di Cinecittà che si è innamorata del suo Edoardo Donnamaria. I ...