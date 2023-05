Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 11 maggio

(Di giovedì 11 maggio 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Fekeli viene ricoverato in ospedale per un infarto. Dopo aver saputo da Sabahattin che è fuori pericolo, Yilmaz, convinto che siano state le parole di Hunkar a provocare il malore di suo padre, si reca alla tenuta e chiede spiegazioni alla donna. Hunkar risponde di aver chiesto a ...

L'appuntamento con Terra Amara prosegue il 12 e 13 maggio con le nuove puntate in prima visione assoluta che si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena. Spazio in primis alla scenata di gelos ...