Anna Pavignano nella giuria del Premio Penisola Sorrentina

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ un ritorno a Sorrento per, scrittrice e sceneggiatrice. Stavolta nelle vesti di giurata del, consegnatole lo scorso anno da Pier Paolo Mocci per il docufilm in preparazione: “Laggiù qualcuno mi ama”, uscito a febbraio scorso, scritto insieme con Mario Martone e dedicato a Massimo Troisi, di cui è stata a lungo compagna di vita e di lavoro. “Troisi è un punto di riferimento”, dichiara la scrittrice. “La mia opera dedicata a lui è andata scivolando attraverso il tempo. Dopo dieci anni ho scritto un libro in cui si immagina che egli sia ancora vivo; che abbia vissuto l’età adulta e la vecchiaia. Il libro si intitola ‘Da domani mi alzo tardi’ e ci sono molto affezionata, aveva spiegato lanel corso della ...